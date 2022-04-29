На московском параде 9 мая не будет иностранных лидеров
На параде 9 мая в Москве не будет никого из иностранных лидеров. В Кремле говорят, что никого не приглашали, даже президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Медуза.
"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян", - заявил Песков.
По его данным, участие Александра Лукашенко в параде в Москве также не планируется.
По данным Минобороны РФ, всего в параде в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.
Отметим, что Россия уже начала подготовку к параду. Самолеты в небе над Москвой сформируют буквы "Z" и "V".
А в Украине Офис президента Зеленского считает несвоевременной идею отмены празднования Дня Победы 9 мая.
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