На параде 9 мая в Москве не будет никого из иностранных лидеров. В Кремле говорят, что никого не приглашали, даже президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Медуза.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян", - заявил Песков.

По его данным, участие Александра Лукашенко в параде в Москве также не планируется.

По данным Минобороны РФ, всего в параде в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

Отметим, что Россия уже начала подготовку к параду. Самолеты в небе над Москвой сформируют буквы "Z" и "V".

А в Украине Офис президента Зеленского считает несвоевременной идею отмены празднования Дня Победы 9 мая.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.