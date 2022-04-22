В Кыргызстане призвали жителей страны не использовать символ "Z" во время празднования 9 мая, чтобы не разжигать межнациональную рознь.

Об этом сообщается на сайте Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

"Органы национальной безопасности призывают организации по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующих к разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом "Z", а также горожан не надевать указанную форму в шествии "Бессмертный полк", который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В ГКНБ даже предупреждают об ответственности за разжигание межнациональной розни, соответственно, и за ношение символа "Z".

В Украине приравняли буквы Z и V к нацистской и коммунистической символике.

Напомним, что в начале марта Зеленский отозвал посла Украины из Кыргызстана, который выступил против действий Киева.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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