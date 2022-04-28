В "ДНР" приняли решение не проводить 9 мая массовых мероприятий по случаю Дня победы.

Об этом "глава ДНР" Денис Пушилин заявил в интервью российскому "Интерфаксу".

Также Пушилин считает, что парад надо провести "после выхода "ДНР" на конституционные границы" (то есть на всю территорию Донецкой и Луганской областей).

Отказ от массовых мероприятий Пушилин обосновал соображениями безопасности. Он выразил уверенность, что "противник точно обстреляет" массовое скопление людей.

Ранее мы писали о том, что назначенные "ДНР" "власти" в Мариуполе заявили, что 9 мая в городе пройдет акция "бессмертный полк".

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.