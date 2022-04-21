Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал инициативу депутатов Верховной Рады перенести празднование Дня Победы с 9 мая на 8-е.

Об этом он рассказал в комментариях "Стране".

По словам Никифорова, в Офисе президента считают, что сейчас не подходящее время для таких изменений.

"8 мая у нас - День памяти и примирения, 9-е - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В парламенте зарегистрирован соответствующий законопроект, и уже народные депутаты решат, отменять 9 Мая или нет. В Офисе президента считают, что сейчас не время для того, чтобы вмешиваться в этот процесс. Сейчас данный вопрос не приоритетный, и менять ничего не желательно", - полагает Никифоров.

Он добавил, что пока еще нет конкретной информации о том, в каком формате будут проходить празднования Дня Победы в 2022 году в Украине. Единственное, что точно решено - отказаться от массовых публичных торжеств.

Ранее "Страна" приводила позицию Офиса президента по отношению к этому празднику.

Мы также сообщали. что правительство в связи с войной сократило число выходных дней в мае. В том числе Кабмин отменил выходной на 9 мая.