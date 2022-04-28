Глава британского МИДа Лиз Трасс считает, что война в Украине может длиться до десяти лет. По ее словам, "мы должны быть готовы к долгому пути".

Об этом со ссылкой на Трасс пишет The New York Times.

Трасс считает, что война может реально длиться до пяти лет или даже до десятилетия, сообщает издание. Она призвала западные страны помочь полностью вывести российские войска из Украины и сказала, что, если Путину удастся добиться территориальных завоеваний, он может причинить "неисчислимые новые страдания во всей Европе".

"Эти слова прозвучали в контексте того, что Запад должен активнее снабжать Киев оружием. Настолько активно, чтобы Украина в ходе нынешней войны вернула Крым. Видимо, с прицелом на "войну за Крым" Трасс и озвучила свой прогноз о десяти годах конфликта", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Также сообщается, что Трасс опасается, что Владимир Путин "может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика".

Отметим, что недавно премьер Британии Борис Джонсон поставил под сомнение возможность российского ядерного удара.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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