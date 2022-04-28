В настоящее время в Черноморской оперативной зоне находятся около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подводные лодки, сообщает британская разведка.

Отчет разведки в Twitter публикует Минобороны Британии.

"Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить потерянный крейсер "Москва" в Черном море", - говорится в отчете.

Также, по данным британской разведки, несмотря на досадную потерю десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям.

Напомним, после уничтожения крейсера "Москва" РФ начала запускать ракеты по Украине с подводных лодок.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.