Запад должен действовать активнее, чтобы вытеснить РФ со всей территории Украины - глава МИД Британии
Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что войска РФ необходимо в ходе войны изгнать со всей территории Украины, в том числе из Крыма и всего Донбасса.
Об этом она сказала в ходе выступления на пасхальном банкете в резиденции лорд-мэра лондонского Сити.
В частности, по словам Трасс, Великобритания и ее союзники должны "идти дальше и быстрее, чтобы вытеснить Россию из всей Украины".
Глава британского МИД призвала активнее производить оружие.
"Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех... Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство", - сказала Трасс.
Также она заявила, что нужно использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.
Вместе с тем, добавила Трасс, Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украине, а и Молдове и Грузии.
Также глава МИД Британии считает, что нужно лишить президента РФ Владимира Путина возможности заявить о своей победе в Украине и "использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка".
"Если Путин добьется успеха, это обернется неимоверными страданиями для всей Европы и всему миру будут грозить ужасные последствия. Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности", - заявила она.
Напомним, ранее в Минобороны Великобритании отчитались о вооружении, которое отправили в Украину.
Также мы сообщали, что в Британии считают, что Украина имеет "вполне законное право" наносить удары по военным объектам в РФ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.
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