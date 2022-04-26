Великобритания снизит до нуля тарифы на все товары из Украины в рамках соглашения о свободной торговле между Лондоном и Киевом.

Об этом сообщает британское правительство.

"Тарифы будут снижены до нуля, а все квоты отменены по прямому запросу президента Украины Владимира Зеленского", - сообщает правительство Великобритании.

В заявлении уточняется, что будут отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего на аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг "окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", убеждены в британском правительстве.

"Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", - сообщил Департамент международной торговли Британии.

Кроме того, Британия объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые РФ может использовать для подавления героического народа Украины. Среди таких товаров - оборудование для перехвата и мониторинга.

"Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вторжение РФ в Украину оказало влияние на четверть мирового рынка зерна.

Также мы приводили заявление властей по показателям внешней торговли в условиях войны.