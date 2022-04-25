Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в британском парламенте, опроверг сообщения о том, что в Украину будут поставляться британские самоходные гаубицы AS90, о чем ранее писали британские СМИ.

Он сказал, что Британия пришлет в Украину "небольшое количество" бронемашин "Стормер". Это фактически бронетранспортер, который также может работать как мобильная пусковая установка для зенитных управляемых ракет Starstreak.

Уоллес также рассказал об оценке британским министерством обороны российских потерь.

“По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 000 российских военнослужащих. Наряду с числом погибших, есть и потери техники, и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель”.

Напомним, Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. Самоходная установка Stormer способна развивать скорость до 80 км/ч и может использоваться для поражения самолётов и вертолётов.

Ранее мы писали, что Британия может передать Польше современные танки Challenger 2, чтобы советские Т-72 отправились в Украину.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".