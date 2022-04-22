Великобритания может отправить Польше основные боевые танки Challenger 2 на замену советским Т-72, которые Варшава передаст Украине.

Об этом сообщил премьер Борис Джонсон, пишет The Times.

Он также заявил, что западные союзники готовятся предложить Украине ряд "гарантий безопасности", которые должны сделать страну "неприступной" для будущего российского вторжения.

Джонсон также сказал, что необходимо разработать долгосрочное видение места Украины в будущей "архитектуре безопасности" Европы.

Ранее в Германии рассказали, что планируют вооружать Украину по подобной схеме. ФРГ ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать Украине вооружение советского производства в обмен на новую немецкую продукцию.

Также напомним, что в Евросоюзе договорились закупать тяжелое оружие для бесплатной передачи Украине.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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