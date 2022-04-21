Украинцы в Польше до сих пор не могут получить денежную помощь
Выехавшие в Польшу украинцы до сих пор не могут получить финансовую помощь.
Об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк в эфире телемарафона.
По ее словам, проблема в том, что деньги Евросоюза до сих пор не поступили в Польшу.
Между тем согласно последним данным, уже пять миллионов беженцев покинули Украину в поисках безопасности. А количество внутренне перемещенных лиц в Украине еще больше. Такие цифры привели в ООН.
Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.
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