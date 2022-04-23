Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что война в Украине уже оказала влияние на 25% мировой торговли зерновыми, приведя к росту мировых цен, продовольственной инфляции и снижению доступа к продуктам. Об этом он написал в своем блоге для Forbes.

Высоцкий отмечает, что в разрешении ситуации заинтересован весь мир, поскольку поставки пшеницы из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% — Бангладеша, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из России и Украины.

"Все пограничные страны откликнулись на проблему экспорта зерновых из Украины в третьи страны и либо уже значительно упростили процедуры оформления грузовых перевозок, либо активно работают над этим. В частности, либеральные условия для украинских перевозчиков ввели: Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Италия, Турция, Болгария, Грузия, Дания, Греция и недавно Австрия", - резюмировал он.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.