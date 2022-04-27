С начала войны с Россией Великобритания отправила Украине более 5 000 противотанковых ракет.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали о поставленных 1 360 противотанковых боеприпасах, 4,5 тоннах взрывчатки и пяти системах ПВО.

Ранее мы писали, что Великобритания до 10 мая поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone.

Также "Страна" сообщала, что Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. Доставлять зенитные установки в Украину предполагается военно-транспортными самолётами C-17 Globemaster.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.