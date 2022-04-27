Великобритания поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone в ближайшие несколько недель. Возможно, поставка состоится до 10 мая.

Как пишет издание "Таймс", об этом сообщил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Brimstone (от англ. brimstone – сера) – самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля". Разработана международным консорциумом MDBA для британских ВВС. Снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения.

Впервые о поставках таких ракет Украине британцы говорили еще в октябре 2021 года, когда пошли первые разговоры о вторжении России.

Ранее "Страна" сообщала, что Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak. Доставлять зенитные установки в Украину предполагается военно-транспортными самолётами C-17 Globemaster.

Также мы писали, что в Харьковскую область поставили американскую ракетную систему HIMARS. M142 HIMARS способны наносить удары на дистанциях до 300 километров.