С 25 апреля в США стартовала программа "Uniting for Ukraine", предоставляющая временное убежище и право на работу для украинских беженцев.

Ее суть - предоставление права на въезд для украинцев, которые найдут американского спонсора - человека или организацию, готовых оказать финансовую помощь на месте. Она заработала спустя месяц после заявления Байдена о том, что Америка готова принять до 100 тысяч беженцев из Украины.

Похожая спонсорская программа приема украинцев работает в Великобритании. По ней гражданам Украины уже выдали почти 40 тысяч виз. В Британии им обещают жилье на полгода, медпомощь и разовую выплату.

Вместе с тем, правительства США и Великобритании давно критикуют за то, что они недостаточно помогают украинским беженцам.

В Британии депутаты-консерваторы требовали выдавать экстренные визы или вообще отменить визовые требования для украинских беженцев, но правительство отклонило эти призывы. Существующая же система не такая простая, как в той же Польше или Германии, а иногда возникают такие препятствия, которые британские СМИ называют "бесчеловечными".

То есть на фоне того, как принимает украинцев Евросоюз, британо-американская поддержка простых украинцев несопоставима с тем, как эти страны поставляют Украине оружие.

Разбирались, как работают программы приема украинских беженцев в США и Великобритании.

Спонсорская схема и семейные визы. Как принимают в Британии

В Британии, куда раньше украинцы могли въехать только по визе, изначально объявили о семейной визовой схеме для украинцев, у которых там есть родственники.

Семейные визы. Эта схема была запущена в марте и была рассчитана только на тех украинцев, которые хотели приехать к ближайшим родственникам в Великобритании. Такой член семьи должен был иметь британское гражданство, вид на жительство, постоянный статус или подтверждение постоянного проживания.

После критики за то, что эта схема была рассчитана только на ближайших членов семьи, в нее включили расширенных членов семьи и их ближайших родственников. То есть теперь визу по этой схеме могут получить не только муж/жена и дети того, кто живет в Британии, но и бабушки/дедушки, внуки, сестры и братья, в том числе двоюродные, дяди, тети, племянники, теща или тесть, зять или невестка, а также их дети и партнеры.

Те, у кого есть биометрический загранпаспорт, могут подать заявку онлайн с предоставлением биометрической информации по прибытии в Великобританию.

Другим нужно подавать заявку в Визовых центрах, расположенных в Польше, Румынии, Венгрии и Молдове. Там нужно будет предоставить биометрическую информацию, например, отпечатки пальцев.

Украинцы, получившие семейную визу, могут жить, работать и учиться в Великобритании, а также получать доступ к государственным средствам на срок до 3 лет.

По состоянию на 20 апреля, по данным ВВС, было выдано 32 500 семейных виз (всего было подано 41 200 заявлений).

После того, как британское правительство стали критиковать за недостаточную скорость реакции и масштаб реагирования, оно запустило также схему спонсорства Украины, известную как Homes for Ukrainian, чтобы позволить поселиться тем, у кого в Великобритании нет родственников.

Homes for Ukrainian. Это программа, соединяющая украинцев, которые хотят приехать и британцев или организации, готовые их принять.

В соответствии с этой схемой британцы могут пригласить украинца или семью, чтобы они жили бесплатно в течение как минимум 6 месяцев.

Алгоритм такой:

1. Перед приездом нужно найти спонсора. Это поручитель, который предоставит свое жилье на полгода.

Подать заявку можно через благотворительные организации, предприятия и общественные группы. Например этим занимаются такие организации:

Reset Communities and Refugees - организация, работающая с беженцами с 2018 года.

Refugees at Home - организация, объединяющая беженцев и тех, кто хочет их принять.

Shelter 4 Ukraine - украинская организация, которая регистрирует хостов и украинских заявителей.

Reset - помогает беженцам с 2018 года.

Можно также подать/откликнуться на объявление одной из групп в Facebook (их размещают, как британские спонсоры, так и украинцы, которые хотят приехать). Например, есть такие группы, как "UK accommodation for Ukrainian refugees", "Sunflower Sisters - Ukraine/UK" и другие.

Тех, кто предлагает жилье беженцам, проверят с помощью проверок DBS (Служба раскрытия информации и запрета), а местные власти также удостоверятся, подходят ли предложенное жилье для размещения украинцев. Украинские заявители также пройдут проверку безопасности.

2. После того, как принимающая сторона будет найдена, спонсору и гражданину Украины нужно будет подать заявление. Обладатели биометрического загранпаспорта могут сделать это онлайн. Те, у кого нет паспорта, должны обратиться в визовый центр. После этого нужно будет подождать письмо с получением разрешения на въезд.

3. По прилету украинские беженцы получают единоразовую выплату - 200 фунтов. Они имеют право находиться в Великобритании по этой программе в течение 3 лет, получают медицинскую помощь и возможность работать. Украинцы также могут взять с собой своих питомцев. Британское правительство упростило процесс карантина для животных и покроет связанные с этим расходы.

Британский спонсор, принявший беженцев из Украины, получит ежемесячную компенсацию от правительства - 350 фунтов (независимо от количества принятых украинцев). На правительственном сайте говорится, что хозяева не должны покрывать расходы на питание и проживание приезжающих, но могут это предложить. То есть бесплатное жилье они предоставят минимум на полгода, остальное по желанию.

Также местным властям выделят дополнительное финансирование в размере 10 500 фунтов на каждого прибывшего беженца для оказания разных услуг, в том числе регистрацию украинских детей в школах и уроки английского языка в центрах занятости для беженцев.

По состоянию на 20 апреля выдали 39 300 виз в рамках этой программы.

При этом члены семьи, ожидающие украинцев по семейной программе, и потенциальные спонсоры критикуют правительство за слишком долгую и сложную схему с выдачей виз.

Так, по состоянию на 8 апреля, по данным МВД Великобритании, из Украины прибыло около 12 тысяч человек, причем только 1 200 из них – в рамках программы Homes for Ukraine, хотя на то время в рамках этой программы было подано 79 800 заявок.

Министр внутренних дел Прити Пател тогда извинилась за эти "разочаровывающие" задержки.

"Я прошу прощения... нужно время, чтобы запустить новый маршрут", – сказала министр.

Британские СМИ также пишут о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы, и вскрывают серьезные недостатки программ приема беженцев.

Об одном из таких случаев написала The Guardian, назвав такую схему "бесчеловечной".

Пять недель назад украинка Ольга Колесник подала заявку на вывоз двух своих детей — 11-летнего Ильи и малышки Марии — в Великобританию из их дома в раздираемом войной Харькове, но процесс затянулся бюрократией.

Колесник, профессор университета, сначала была уведомлена британскими властями, что ее маленькой дочери будет разрешено пересекать границу, поскольку она была вписана в украинский паспорт ее матери.

Но два дня спустя визовые службы в Шеффилде сообщили ей, что это больше не приемлемо и что Марии придется пройти биометрическое сканирование в Варшаве, прежде чем они смогут вылететь в Великобританию.

Uniting for Ukraine. Как украинцы могут попасть в США

Президент США Джо Байден пообещал принять до 100 000 украинских беженце в штатах. Но процесс этот идет небыстро. За март Америка предоставила такой статус только 12 украинцам, сообщает CNN. При этом, как уточняют там, это скорее всего люди, которые подали заявки до того, как началась война в Украине.

После заявления Байдена в США почти месяц не было ни программ переселения, ни визовых каналов. Не дожидаясь этого украинцы стали бронировать авиабилеты в Мексику, где виза не нужна. Они летят в Канкун, Мехико или Тихуану, а дальше едут к американской границе.

Там их записывают в специальную очередь. По данным американских СМИ, в начале апреля на мексикано-американской границе скопилось более тысячи украинцев. В страну их пропускали крайне избирательно. Больше шансов пройти было у тех, кого приехали встречать родственники.

Вблизи границы поставили палаточный лагерь, где украинские беженцы живут в ожидании разрешения на въезд.

Издание The Washington Post описало быт в таком лагере, где раньше жили гаитяне и кубинцы. Там идет своя жизнь: песни под гитару, например. Пишет издание и о случае, когда один американец, проклиная Путина, подарил беженцам пачку долларов.

А в городе Тихуана в Мексике украинские беженцы живут в спортзалах и спят на полу. В лучшем случае - на двухъярусных кроватях.

Фото в The Washington Post

Еще ряд фото - из соцсетей:

С 19 апреля в США сообщили о том, что продлевают визы украинцам, у которых она истекла, а также право оставаться и работать в стране. Речь о программе временной защиты TPS. На участие в программе могут подать заявку украинцы, которые уже находятся в Штатах.

Это примерно 60 тысяч человек.

При этом легального канала для украинских мигрантов на то время все еще не было. Украинцам, ожидающим права на въезд у мексиканской границы, рекомендовали обращаться за визой в консульство США за границей.

22 апреля Байден объявил, что в США, наконец, запускают программу временной эмиграции для украинцев Uniting for Ukraine (Единство ради Украины). В ней разработали механизм приема беженцев из Украины.

Uniting for Ukraine. Это ускоренный процесс подачи заявлений на временный статус в США для украинцев, спасающихся от российской агрессии. Администрировать эту программу будет Министерство внутренней безопасности США. Заявку могут подать:

- Граждане Украины, которые проживали на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года.

- Украинцы, имеющие финансового спонсора в США (того, кто поручится за материальную поддержку заявителя). Спонсорами могут стать, как физические, так и юридические лица, а также неправительственные организации. Желающие принять украинцев должны подать заявку на сайт Uniting for Ukraine, который должен заработать с 25 апреля, и пройти проверку безопасности с целью защиты украинских беженцев.

- те, кто подтвердит наличие требуемых прививок (в США сейчас сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы гарантировать, что украинцы смогут выполнить требования вакцинации по условиям этой программы), пройдет биометрический и биографический скрининг и проверку безопасности.

Украинцам, которые соответствуют требованиям и выполнят все условия, выдадут разрешение на въезд в США и временный статус сроком до 2 лет (в каждом конкретном случае он определяется индивидуально). Этот статус дает право не только на проживание, но и на работу.

При этом американские власти рекомендовали украинцам без виз, которые ищут убежище, подавать заявку на въезд по программе Uniting for Ukraine из Европы, поскольку это самый безопасный и эффективный способ получить временное убежище в США.

А вот в Мексику, наоборот, ехать не советуют, поскольку как только программа заработает, на границе начнут отказывать во въезде украинцам, которые будут пытаться попасть в США без предварительного разрешения или без визы. Им предложат подать заявку в рамках этой программы.