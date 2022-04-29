Анализируем ситуацию на 65-й день войны.

Вчера впервые за долгое время противник обстрелял Киев - ракетой попало в жилой дом.

Связаны они с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры - как военной, так и гражданской. Главным образом - с целью лишить Украину оружия или путей его доставки.

Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск.

А пока россияне применяют на поле боя новую тактику.

Рассказываем, что происходило сегодня на фронте.

Ситуация на фронте 29 апреля

Фронтовые сводки Генштаба сегодня не фиксировали каких-то серьезных сдвигов.

Харьков. К северу от Харькова ВСУ взяли село Русская Лозовая. Также, по информации от российских военных телеграмм-каналов, украинцы проявляют активность к востоку от Чугуева и Золочева.

Изюм-Славянск. Украина заявляет, что активного наступления в этом районе не было. Российские телеграм-каналы пишут, что в районе реки Оскол окружили группу украинских войск (подтверждений этой информации нет).

Также идут сообщения, что бои сейчас ведутся вокруг села Пашково к северу от трассы Барвенково-Славянск (у самой границы Донецкой области).

В предыдущие дни заявлялось о боях в районе Ямполя и Лимана к востоку от Славянска. Сегодня о них ничего не говорилось, но, судя по всему, там противостояние продолжается.

Луганская область. Власти региона сообщали, что сильные бои ведутся за Ореховое (к югу от Лисичанска) и Светличное (район Попасной и Первомайска).

Российские военные блогеры пишут, что ВСУ закрепились в промзоне Рубежного в южных районах города. Остальная территория контролируется "ЛНР".

На картах Института изучения войны почти весь город под контролем противника.

Генштаб ВСУ заявляет, что противник пытается продвигаться в Рубежном и готовит наступление на Северодонецк.

Мариуполь. Здесь продолжается российская атака на постройки "Азовстали", в цехах завода завязываются в том числе стрелковые бои.

Институт изучения войны сообщает, что россияне увеличили темп артиллерийских и авиаударов по украинским позициям в Мариуполе.

В целом отмечается, что "концентрированное применение артиллерии российскими войсками на востоке Украины в апреле - одно из немногих серьезных изменений, которые Россия внесла в свои операции по сравнению с первыми неделями войны".

Также сегодня должна была начаться гуманитарная операция по спасению находящихся в "Азовстали" мирных жителей. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента.

Власти Украины действительно анонсировали вчера подготовку такой операции после встречи Зеленского с генсеком ООН. Однако по поводу нынешней пятницы заявлений не было. То есть, видимо, стоит подождать официальных новостей от ООН или Банковой.

Запорожье. Сегодня украинские власти по сути подтвердили то, что раньше публиковалось по телеграм-каналам: что российские войска закончили основные бои в Мариуполе и часть сил переводят на другие направления.

Во-первых, на Кураховское направление, как сообщил в своей вечерней сводке Генштаб

Во-вторых, на запорожское, сообщил губернатор области Александр Старух. Там основные боевые действия разворачиваются вокруг укрепленного украинцами Гуляйполя.

В целом, судя по предыдущим сообщениям, фронт проходит примерно по линии Васильевка-Гуляйполе-Орехов и до Великой Новоселки на Донбассе.

Там идут упорные бои. Судя по информации в соцсетях с украинской стороны туда перебросили подразделение "Азова".

Юг. Здесь особых изменений не зафиксировано. В Приднестровье ситуация держится накаленной - разные страны мира уже призывают своих граждан оттуда уехать.

В Одессе до утра 3 мая объявили комендантский час - но связано это скорее не с военной ситуацией, а с днем памяти погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Интересно, что на остальной территории области режим остается без изменений.

Тенденции войны

В украинском Генштабе заявляют, что противник оставил значительные силы на северных границах Украины. Как предполагают ВСУ - для того, чтобы сковать в этом районе украинские войска и не позволить их переброску на Донбасс.

К слову, по обе стороны границы "летают" то мины, то беспилотники. То есть напряженность там сохраняется.

Еще один тренд - ракетные удары по инфраструктуре. В США их связывают не только с попыткой уничтожить промышленный потенциал Украины, но и затруднить логистику для западных военных поставок, пишет CNN.

Кстати, эти ракетные пуски РФ уже проводит в том числе с подводных лодок в Черном море.

Вчера впервые за долгое время удары были нанесены по Киеву. Как заявило Минобороны России - били по заводу "Артема". Это одно из ведущих предприятий в Украине по производству ракет и снарядов. Но попали и по жилому дому, который находился рядом. На данный момент известно об одной погибшей - это журналистка Радио "Свобода" Вера Гирич. 10 человек ранено.

Но вернемся к оружию. Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня заявил, что на освоение западных образцов оружия нужно время, и пока оно массово на фронте задействовано не будет.

Советник Ермака Арестович назвал примерные сроки, когда это произойдет - июнь. Сюда включается не только обучение, но и доставка военных грузов на фронт. В том числе по ленд-лизу, о котором "Страна" сегодня подробно рассказывала.

Еще одно интересное заявление Арестовича - об украинских потерях, которые, по его словам, большие. Настолько большие, что многие "колеблющиеся" бойцы в панике звонят домой и рассказывают об этом. Однако российские потери еще выше, как заявляет спикер Офиса президента.

И третий посыл от советника главы ОПУ - о новой тактике россиян.

Арестович сказал, что "за счет сосредоточения огневой мощи они могут себе позволить тактику выдавливания".

Отметим, что об этом же "Страна" писала вчера, анализируя возможности России по мобилизации резервов.

Мы писали, что, в условиях ограниченности ресурсов в живой силе, тактика армии РФ такова: концентрация на отдельных направлениях главного удара, с постепенным продавливанием обороны украинских войск за счет превосходства в воздухе и в огневой мощи. Сейчас идет наступление на Донбассе. Если задачу по выходу на границы Донецкой и Луганской областей удастся решить, то, возможно, силы затем будут перекинуты на другое направление (например, в бросок на Одессу, на Кривой Рог или на Харьков).

В условиях ограниченности резервов на каком-то этапе в Москве может быть принято решение остановиться на уже захваченных территориях и перейти к обороне, создав для этого постоянную группировку войск, прикрыв ее системами ПВО. При этом по остальной территории Украины будут наноситься ракетно-бомбовые удары, разрушающие инфраструктуру, с целью принудить украинские власти принять российские условия прекращения огня.

Украина, естественно, будет этим планам противодействовать.

Стратегию уже озвучил Арестович. Он говорит, что к середине июня у ВСУ уже будет достаточно западной техники и боеприпасов, после чего украинская армия перейдет в наступление.

То есть в целом общая картина дальнейшего хода войны будет понятна в течение ближайших двух месяцев. А исходя из этого и будет определено - придут ли воюющие стороны к мирному соглашению и если да, то на каких условиях.

Тем временем, очередной прогноз на ход войны выдал и Пентагон.

Соединенные Штаты считают, что Россия на несколько дней отстает от графика военных операций на Донбассе. Об этом заявил представитель министерства обороны США, сообщает The Guardian.

По его словам, США считают, что боевые действия на Донбассе будут потенциальным «ножевым боем» и могут затянуться из-за наземных боев и применения дальнобойного оружия. Однако западные официальные лица заявляю, что РФ несет меньше потерь после того, как сосредоточилась на Донбассе, хотя цифры все еще довольно высоки.

Также чиновник из Минобороны США заявил, что Вашингтон не верит в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнее ужесточение риторики Москвы.

Погибшие в Украине иностранцы

В последние дни стало известно о гибели иностранных добровольцев, которые воевали в Украине.

Одним из таких стал 22-летний Вилли Джозеф Кэнсел - американский гражданин и сотрудник американской Частной военной компании. Он был убит, воюя на стороне украинских сил.

Помимо своей постоянной работы в качестве офицера исправительного учреждения в Теннесси, мужчина нанялся в частную военную компанию (ЧВК), сообщает CNN. ЧВК отправила его в Украину, где ему платили, пока он там сражался, рассказала мать Кэнсела, Ребекка Кабрера.

Кэнсел вылетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины где-то между 12 и 13 марта, Тело погибшего найдено не было.

Вчера в правительстве Великобритании подтвердили, что на войне в Украине был убит один британец, а еще один пропал без вести.

В Министерстве иностранных дел не предоставили никаких подробностей о том, чем погибший занимался в Украине, сообщает Sky News. Представитель МИД сказал: "Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью".

О втором британце пресс-секретарь МИД сказал: "Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию".

Других подробностей о том, когда произошло убийство и пропажа без вести в Министерстве иностранных дел Британии не сообщили.

Как сообщили ВВС, на войне в Украине погиб ветеран британских вооруженных сил Скотт Сибли, который сражался на стороне украинских сил.



Дипломатические источники сообщают, что, скорее всего, эти двое были иностранными добровольцами, служившими в украинских вооруженных силах либо в Мариуполе, либо где-то еще на Донбассе.



Основатель страницы по сбору средств родным военного описал Сибли, как "самого верного друга" и "самого смелого человека, которого он знал".

"Возможно, его жизнь оборвалась, потому что он жил на полную катушку и поступал по-сибски до самого конца", - написал его товарищ.

Ранее сообщалось о гибели британских экс-спецназовцев, которые находились на Яворовском полигоне ВСУ под Львовом, когда россияне нанесли высокоточным оружием большой дальности ракетный удар по учебным центрам ВС Украины в населенном пункте Старичи. Об этом пишет Daily Mirror.

Как принято считать, британцы не входили в состав подразделения иностранцев, проходивших подготовку на полигоне. При этом в британском внешнеполитическом ведомстве информацию о погибших на Украине согражданах не подтвердили.