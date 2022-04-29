В США приняли законопроект "О ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Он предусматривает предоставление оружия Украине по ускоренным процедурам.

Что означает документ и как он изменит ход войны - разбиралась "Страна".

Что означает закон о ленд-лизе

В начале апреля Сенат США одобрил законопроект "О ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". А вчера его проголосовала Палата представителей Конгресса. То есть в целом американский парламент поддержал этот акт.

Теперь дело за подписью Байдена, которая, нет сомнения, скоро будет поставлена.

Дословно "ленд-лиз" переводится как "давать взаймы, в аренду".

Законопроект был внесен в верхнюю палату законодателями от обеих партий в январе, еще до вторжения России. Документ возрождает программу ленд-лиза времен Второй мировой войны и призван ускорить поставки оружия Украине.

Документ наделяет президента США расширенными полномочиями по заключению соглашений с украинским правительством о поставках или аренде вооружений "для защиты гражданского населения". Они будут действовать до конца военного конфликта.

Основные положения закона:

Штаты смогут поставлять оружие в любое время, без дополнительных согласований,

не смогут отзывать предоставленную помощь в любое время,

отменяется требование, согласно которому принимающая сторона должна согласиться оплатить все расходы США, понесенные при аренде вооружений

допускается, чтобы поставки были оплачены после войны

ликвидируется положение, запрещающее американцам передачу тяжелых и летальных видов оружия.

После подписания Джо Байден, не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу, должен установить ускоренные процедуры для своевременной поставки военной помощи Украине.

Открытый вопрос - будет ли Киев оплачивать это вооружение и если да, то как.

Этой конкретики в законопроекте не прописано, здесь все отдается на усмотрение Байдену. Но если вспомнить опыт ленд-лиза времен Второй мировой войны, то это были поставки, которые оплачивались уже после войны, причем на протяжении многих лет.

Опыт СССР

Госпрограмма помощи США своим союзникам во Второй мировой войне — ленд-лиз — была предложена президентом Франклином Рузвельтом. Перед утверждением в конгрессе он сказал: "Если у соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом..."

Закон запрещал любую бесплатную передачу товаров. США поставляло всю ленд-лизовскую продукцию в кредит на льготных условиях.

Общее количество полученных Советским Союзом с 1941 до 1945 год грузов:

409 тысяч грузовиков,

13,3 тысячи тягачей и тракторов,

18,7 тысячи самолетов,

12,5 тысячи танков и САУ,

90 грузовых судов,

105 противолодочных кораблей,

1900 паровозов и 11000 вагонов,

4,5 миллиона тонн продовольствия.

В 1947 году США потребовали от СССР оплатить долг по ленд-лизу — 2,6 миллиарда долларов. Руководство СССР не согласилось с выставленным счетом.

В 1972 году Москва и Вашингтон в итоге сторговались на 722 миллионах, которые сначала Союз, а впоследствии Россия выплачивали 34 года.

Что американцы планируют поставлять Украине?

Объемы и суммы поставок в ближайшее время должны резко возрасти. Дело в том, что из выделенной Конгрессом суммы в 3,5 миллиарда долларов на оружие Белый дом истратил почти всё - осталось только 250 миллионов.

Теперь Байден хочет, чтобы Конгресс выделил ему сразу 33 миллиарда долларов на нужды, связанные с Украиной. Практически все эти деньги осядут в военно-промышленном комплексе США и ближайших союзников Штатов. Примерно половина этих средств пойдет непосредственно на вооружение Киева.

В последние дни на страницах американской прессы появилось очень много публикаций о том, что США опустошают арсеналы своей армии ради Украины. При этом новых контрактов на пополнение припасов не подписывается.

Так, заявлялось, что украинцам передано более трети американских запасов "Стингеров", а также большую часть "Джавелинов". И то, и другое оружие производит компания Raytheon, чей директор Грег Хейс недавно заявил, что "пополнение запасов потребует от правительства США более значительных обязательств по финансированию".

Если Конгресс выделит Байдену 33 миллиарда "для Украины", эти средства, скорее всего, и загрузят заказами американские оборонные заводы.

Другой вопрос - производство оружия процесс не очень быстрый, и выполнение заказов может затянуться на месяцы. Но здесь могут уже быть разные решения - как вариант, американская оборонка будет работать на снабжение Пентагона и его союзников новым оружием, а складские запасы будут отправляться в Украину (в таком случае все будет намного быстрее).

Уже сейчас реализуется схема, по которой страны Восточной Европы передают Украине свои советские запасы, а сами взамен получают западное оружие.

Что до номенклатуры поставок, то она пока лишь на стадии обсуждений. На недавней встрече министров обороны стран НАТО, куда позвали также Украину, министр Алексей Резников запросил:

системы ПВО и беспилотники

артиллерию

РСЗО и танки

БТР и БМП

боевая авиация

антикорабельные ракеты

Сами же США осторожно расширяют виды поставляемых систем. Сейчас основной упор делается на артиллерию, поскольку того требует специфика боевых действий на Донбассе.

Но пока нет понимания ни по самолетам, ни по танкам. США и НАТО не обсуждают, по крайней мере в открытом режиме, поставки этих видов оружия западного производства. А что касается самолетов - то и советские машины Байден Украине передавать ранее отказался (хотя это предлагала Польша).

Также нет массовых поставок современных западных систем ПВО дальнего радиуса действия. Пока известно лишь об одной системе советского производства С-300, которую передала Украине Словакия.

В то же время требования Украины о необходимости зарыть небо в последние недели уже почти не звучат. С чем это связано - неизвестно. Но нельзя исключать, что какие-то системы ПВО, сверх заявленного, в Украину все-таки поставляются.

Также британцы обещают предоставить Украине тактические ракеты, в том числе - противокорабельные. Американцы также говорят о передаче Украине тактических ракет с радиусом действия до 300 километров.

Как ленд-лиз поменяет ситуацию на фронте?

На Западе оценки разнятся. Издание The Guardian позавчера предположило, что вал импортного оружия докатится до Украины уже в мае, и тогда на фронте может произойти перелом.

Однако газета не считает этот перелом предопределенным и предлагает заранее подумать, что делать, если военное снабжение не поможет Украине.

После принятия закона газета The New York Times сообщила, что он закладывает основу для долгосрочной военной поддержки Украины. При этом журналисты уточняют, что и без этого закона поставки военной техники в Украину увеличивались. И ленд-лиз в данном случае просто бюрократически разгружает этот процесс, переводя решения единолично на Байдена.

То есть вывод такой: оружие бы и так поставлялось Украине в тех объемах, которые определит Белый дом (в рамках выделенных Конгрессом сумм). Но с ленд-лизом Байден может проще менять модели поставок, добавляя в них что-то более нужное и вычеркивая неактуальное. И делать это быстрее, чем по обычной процедуре.

При этом он все равно будет оперировать в рамках выделенного под это бюджета.

Сейчас Белый дом, как уже говорилось, запросил у Конгресса 33 миллиарда в связи с войной в Украине. "Ожидается, что примерно половина этой суммы пойдет на финансирование новой военной помощи стране", - пишет The New York Times. То есть будет расходоваться в рамках ленд-лиза.

Агентство Reuters также пишет, что закон позволит американским военным компаниям "быстро пополнять запасы стран-партнеров без необходимости преодолевать бюрократические препоны".

Это значит, что страны, которые ранее не хотели отдавать Украине часть своих арсеналов, теперь смогут это сделать и получать от американцев новое оружие. Что может ускорить процесс доставки запасов вооружений непосредственно в Украину, на фронт.

То есть основной вывод из западных публикаций - то оружие, которое предназначалось Украине, может прийти быстрее. Но в целом речь не о сиюминутных поставках, а о том, что будет на перспективу ближайших месяцев.

В Украине это трактуют в более однозначной форме. "Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить российскую армию с наших территорий", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Тема, что теперь, после начала масштабных поставок оружия, Украина сможет не только отбить российское наступление, но и вернуть Крым и Донбасс, сейчас широко распространяется в соцсетях.

Так, например, считает, главред "Цензора" Юрий Бутусов. Он заявил, что после принятия закона о ленд-лизе "США вступают в войну на стороне Украины".

"Это означает поставки современных американских танков, зенитно-ракетных комплексов, истребителей, радаров, оперативно-тактических ракетных комплексов, артиллерии, противокорабельных ракетных комплексов, в общем, всей линейки, которые обеспечат полное превосходство Украины над Россией в обычных вооружениях", - считает Бутусов.

Отметим, что ленд-лиз действительно снимает ограничения на поставки разных видов оружия. Однако решение, какое оружие присылать, принимает Белый дом. Который уже не раз говорил, что не хочет передавать Украине типы вооружений, которые могут привести к эскалации России с НАТО.

Речь прежде всего об авиации, западных танках и зенитно-ракетных системах дальнего радиуса действий. То, что их не передавали раньше, объяснялось не отсутствием ленд-лиза, а отсутствием такого решения в принципе.

Впрочем, не факт, что этих поставок не будет в будущем. В начале войны и о гаубицах никто и речи не вел. Но по мере затягивания войны и по мере усиления обвинений в адрес России в совершении военных преступлений, ситуация стала меняться.

В любом случае, очевидно, что ленд-лиз станет огромным подспорьем для ВСУ. Особенно, если западные поставки будут включать в себя западное современное тяжелое вооружение и ракеты.

Например, тяжелые танки Leopard (Германия) или "Абрамс" (США).

Киев может получить и ракетное вооружение серьезной дальности. В СМИ пишут, что американцы будут поставлять ракетную систему M142 HIMARS - тактический комплекс, который может бить на расстояние до 300 километров. В таком случае Украина сможет наносить удары по глубоким тылам российских войск. В том числе и по территории РФ.

Также мы рассказывали о гаубицах разных типов натовского калибра, которые уже направились в Украину. Они могут сыграть немалую роль, так как многие имеют дальность действия выше, чем у российских аналогов.

Все это может действительно усилить позиции Украины на фронте. Арестович прогнозирует, что это произойдет уже к середине июня, когда для ВСУ будет поставлено достаточное количество оружия, его освоят и оно поступит на фронт.

В России поставки обсуждают двояко. Официальные лица, говорят о "долговой яме" и "прибыли американского ВПК".

"Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - написал Володин у себя в телеграм-канале.

Оппозиция считает, что все это предвестник грядущего разгрома российских войск.

Оппозиционный журналист Невзоров советует в связи с ленд-лизом побыстрее выводить армию РФ из Украины.

Тема также активно обсуждается в российских военных телеграмм-каналах. Там признают, что поставки могут усложнить ситуацию для российских войск. И в связи с этим призывают к нанесению более мощных ракетных ударов по украинской транспортной инфраструктуре. Снова поднимается тема подрыва мостов через Днепр, чтобы задержать вооружения на пути с запада на восток. А также советуют российским войскам ускорить наступление, чтоб добиться успехов до тех пор, пока оружие не прибудет на фронт.

В целом, конечно же очевидно, что массированные поставки западного оружия усилят украинскую армию, но по поводу того, насколько это усиление окажет решающее воздействие на ход войны, мнения разные.

Уже сейчас видно несколько потенциальных ограничителей.

1. Если вспомнить советский опыт, то основной массив критической военной техники - танков, самолетов, пушек, стрелкового оружия - СССР производил самостоятельно. То есть была и собственная ремонтная база, а значит, выбитую технику быстрее вводили в строй, а также оперативно производили новую.

Очевидно, что нынешний ленд-лиз для Украины в таком же режиме, как собственная промышленность, работать не сможет. А свои производительные силы у Киева ограничены (в том числе российскими ракетными ударами). Проблемный вопрос с ремонтной базой (что особенно критически важно для танков и прочей бронетехнике, если Украине будут предоставляться западные образцы).

2. Логистика поставок оружия на Донбасс у Запада и Украины сложнее, чем у России. РФ доставляет свои грузы в зоны боевых действий с более близкого расстояния, в том числе по морю. Морской путь для западных союзников закрыт. А сухопутный подвергается ударам.

3. Большой вопрос - стабильность поставок боеприпасов к западным образцам техники и их объем.

Но это уже вопросы не собственно ленд-лиза, а как вообще будут организованы западные поставки оружия.

Так или иначе, но еще до того, как пришло новое оружие, оно уже оказывает прямое информационно-политическое влияние на ход событий. В Украине крепнет уверенность, что Россию можно победить на поле боя. А значит, и не нужно идти на какие-то уступки и компромиссы, чтоб ускорить подписание мирного договора. И это, помимо многих других факторов, также влияет на переговорный процесс, который сейчас пока продвигается крайне медленно.

Обе воюющие страны все в большей степени рассчитывают переломить ситуацию на фронте в свою пользу. И только после этого уже о чем-то говорить с побежденным противником. Насколько обоснованны надежды Украины и России на "решительную победу", либо все сведется по итогу к длительной войне на истощение без явного преимущества одной из сторон, увидим в ближайшие месяцы.