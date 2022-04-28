Вице-премьер Ирина Верещук после встречи Владимира Зеленского с генсеком ООН заявила о начале планирования операции по эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Президент Зеленский сегодня встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских из Азовстали. Президент и команда прилагают огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию", - написала Верещук.

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