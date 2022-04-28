Полк "Азов" заявляет, что российские оккупанты сбросили мощные бомбы на расположенный в Мариуполе завод "Азовсталь", на территории которого укрываются защитники города и сотни гражданских людей, включая детей.

Из-за очередной атаки произошло обрушение перекрытий в подземных помещениях, где находился полевой госпиталь. Есть убитые и раненные.

На опубликованных с места событий кадрах видно, как людей вытаскивают из-под завалов и окахывают помощь находящимся в подземном помещении раненым.

Напомним, в ночь на 26 апреля враг 35 раз обстрелял "Азовсталь" в Мариуполе, под завалы попали гражданские.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.