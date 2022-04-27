Исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным Волына, который находится в окружении в Мариуполе, записал новое видео.

В нем он рассказал о крайне тяжёлой ситуации на комбинате "Азовсталь". По его словам, там находятся 600 раненных военных, которым невозможно отказать надлежащую помощь из-за отсутствия условий, медикаментов и врачей. Кроме того, есть большие проблемы с водой, едой и боеприпасами.

Он добавил, что на заводе находятся и гражданские, включая детей.

Волына призвал провести процедуру extraction - то есть вывести оставшиеся украинские подразделения из Мариуполя в третью страну. В пример он привёл эвакуацию из Дюнкерка англо-французских войск в 1940 году.

Напомним, Россия отвергла план вывоза с "Азовстали" украинских военных в третьи страны. И несколько раз предлагала им сдаться. Также российские войска и "ДНР" продолжают атаки на "Азовсталь", постепенно сжимая кольцо блокады.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.