Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, находящийся с визитом в Украине, уже прибыл на Банковую для встречи с Владимиром Зеленским в Офисе президента Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ОПУ.

"Сегодня встречаюсь в Киеве с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Приветствую в Украине! Очень важно, что в это непростое время вы приехали в нашу страну", - написал Зеленский.

Переговоры уже начались, но об их результатах пока не сообщается.

Ранее генсек ООН посетил Бородянку. Он представил свою семью в одном из домов города.

Напомним, что Зеленский раскритиковал генсека ООН за планы встречи с Путиным перед поездкой в Киев. По мнению Зеленского, маршрут генсека превратит его поездку в формальность - и сначала он должен был приехать в Украину.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.