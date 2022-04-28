В Киев прибыл премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, который пожертвовал зарплату в пользу Украины и призвал граждан последовать его примеру. Об этом сообщается в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что этот визит является важным проявлением солидарности.

"Приветствую в Киеве премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова", - написал Зеленский.

На опубликованном видео можно рассмотреть, как Владимир Зеленский встречает болгарского премьера в своей резиденции - в Киеве на Банковой. Политики поприветствовали друг друга рукопожатием и направились на переговоры.

Как сообщалось, Петков посетит города Бородянка, Буча и Ирпень, где представителям болгарского государства расскажут об ущербе и разрушениях, причиненных российской агрессией.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за того, что правящая в Болгарии коалиция из 4 партий до сих пор не пришла к согласию по этому вопросу.

Против поставок оружия выступил и президент страны.

После этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков признал, что в стране нет общественного и политического единства относительно поставок оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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