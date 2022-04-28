Майский номер журнала Time выйдет с президентом Украины Владимиром Зеленским на обложке.

Об этом стало известно из публикации Time в Instagram.

"Как руководит Зеленский", - анонсирован заголовок репортажа Саймона Шустера из окружения Зеленского и его команды.

В своем материале Time пишет о том, что в первый вечер начала российского вторжения, 24 февраля, были две попытки штурма правительственного квартала в Киеве.

"С наступлением ночи в тот первый вечер вокруг правительственного квартала вспыхнула перестрелка.

Охранники внутри комплекса (Офиса президента - Ред.) выключили свет и принесли Зеленскому и дюжине его помощников бронежилеты и автоматы.

Лишь немногие из них умели обращаться с оружием. Одним из них был Алексей Арестович, ветеран военной разведки Украины. По его словам, российские войска предприняли две попытки штурма комплекса.

Зеленский позже сказал мне (журналисту Time - Ред.), что его жена и дети в то время были там".

Материал написан яркими красками и он весьма комплиментарен в отношении украинского президента.

Вот, например, как она начинается:

"Самыми тяжелыми бывают ночи, когда он лежит на своей кровати, в ушах у него воют сирены воздушной тревоги, а рядом все еще жужжит телефон. Экран делает его лицо похожим на привидение в темноте, глаза просматривают сообщения, которые он не успел прочитать в течение дня.

В своем бункере президент привык читать повестку дня, даже когда день окончен. Он лежит без сна и думает, не пропустил ли чего, не забыл ли кого".

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.