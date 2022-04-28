Под Мелитополем подорван железнодорожный мост, которым россияне перебрасывали подкрепление и топливо на фронт из Крыма. Об этом написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram.

"Сегодня около 8 утра произошло самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района. Через этот мост оккупанты поставляли оружие и топливо из Крыма. После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли - достанем их кругом", - говорится в сообщении.

Напомним, через мост под Одессой в Затоке, обстрелянный россиянами два дня назад, возобновили движение.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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