Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил пострадавшую во время российского вторжения Бородянку под Киевом и побывал на месте одной из братских могил.

Об этом пишет BBC.



"Я представляю свою семью в одном из этих домов, разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В XXI веке война недопустима", - заявил Гутерриш.



Генсек ООН также сказал о важности "тщательного расследования и привлечения к ответственности" причастных к трагедии.

После посещения мест боевых действий Гутерриш отправится на встречу с Владимиром Зеленским. До этого, 26 апреля генсек ООН встречался с Путиным, за что Зеленский первого раскритиковал.

Также мы писали, что болгарский премьер Петков едет в Киев. Он посетит Бородянку, Бучу и Ирпень.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о том, что происходило на фронте на 63-й день войны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.