Исполняющий обязанности председателя Бородянского горсовета Георгий Ерко сообщил "Стране", что в городе после боевых действий нужно будет менять все коммуникации.

"После прохождения тяжёлой техники и авиаударов, неизвестно, что с трубами, а "прозвонить" их невозможно. Сейчас до трассы Киев-Ковель вода есть, а за трассой - нет. Это приблизительно 30% Бородянки с водой. Газ есть везде, кроме тех домов, где ведут работы по вывозу строительного мусора. Как только закончатся эти работы, будем подключать газ", - сказал Ерко.

По его словам, в городе большие проблемы с канализацией.

"Откачали более 7000 кубов нечистот и вывезли их транспортом. Но канализационная система старая, плюс по ней проехала тяжёлая техника и были авиаудары. Раньше в городе было 14 000 человек, а сейчас - приблизительно 2 000, поэтому пока канализационная система справляется. Если нагрузка будет больше, то нужно будет менять. Сейчас есть такие технологии, которыми можно восстановить канализационный коллектор и систему очистки сточных вод", - рассказал он.

Кроме этого, Ерко сообщил, что в ОТГ 540 домов полностью уничтожено.

"А 405 домов повреждено и проживать в них невозможно. Также полностью уничтожено девять многоэтажек и 32 многоэтажки повреждены", - говорит он.

Также Ерко рассказал о ходе разминирования города.

"В Бородянке разминировали почти весь город, кроме тех домов, где сейчас никого нет, чтобы не ломать дверь и не заходить в чужое помещение без разрешения. Когда люди приезжают - впереди идут сапёры, а потом уже люди. К сожалению, сапёров на территории Украины мало, кроме Бородянки, ещё есть районы. А "гостинцев" везде очень много", - заявил Георгий Ерко.

По его словам, необходимо, чтобы в город возвращались предприниматели.

"Мы просили, чтобы возвращались супермаркеты "АТБ", "Фора" и предприниматели, которые занимались питанием. Но, чтобы вернулись предприниматели, нужно, чтобы заработала банковская система. Нужно, чтобы хотя бы где-то заработала вся инфраструктура. Если работать плодотворно и 24/7, то за полгода можно будет хотя бы что-то наладить", - сказал Ерко.

Напомним, ранее "Страна" побывала в Бородянке и опубликовала фоторепортаж из разрушенного города.

Также сообщалось, что в Бородянке спасатели обнаружили более 40 тел.

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