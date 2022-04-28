Заместитель командира полка Азов "Калина", который сейчас находится на заблокированной "Азовстали" в Мариуполе, говорит, что бойцы задаются вопросом - "почему нам обещают, а не делают?".

Об этом он заявил в видеообращении.

"Кто может ответить - почему мы сейчас один на один против артиллерии, кораблей и авиации?", - спрашивает "Калина".

Он ещё раз призвал военно-политическое руководство Украины к деблокаде города или эвакуации его защитников.

Напомним, Россия отвергла план вывоза с "Азовстали" украинских военных в третьи страны. И несколько раз предлагала им сдаться. Также российские войска и "ДНР" продолжают атаки на "Азовсталь", постепенно сжимая кольцо блокады.

Зеленский заявлял, что Киев постоянно работает над организацией гуманитарных коридоров, однако россияне блокируют этот процесс. К тому же, по его словам, РФ отказалась от предложения обмена в Мариуполе по формуле "раненых на раненых".

Кроме того, Зеленский не исключил, что деблокада Мариуполя может произойти военным путем, однако для этого нужно больше сил.

Вместе с тем, командир морпехов с Азовстали предлагал вывести украинских военных по схеме эвакуации из Дюнкерка в 1940 году.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.