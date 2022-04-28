Координатор ООН в Украине выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя
В четверг, 28 апреля, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани по поручению генсека организации выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.
Об этом она написала в Twitter.
О какой эвакуации идёт речь - не поясняется. Не исключено, что будут эвакуировать гражданских с "Азовстали".
Напомним, в ООН сформировали команду для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По словам генерального секретаря ООН Анутониу Гуттериша, Путин согласился на посредничество ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с "Азовстали".
Ранее Ирина Верещук призвала ООН участвовать в эвакуации людей из Мариуполя.
Кроме того, сообщалось, что в "Азове" снова призвали руководство Украины к деблокаде Мариуполя или эвакуации.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.
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