В четверг, 28 апреля, координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани по поручению генсека организации выехала в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя.

Об этом она написала в Twitter.

О какой эвакуации идёт речь - не поясняется. Не исключено, что будут эвакуировать гражданских с "Азовстали".

Напомним, в ООН сформировали команду для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. По словам генерального секретаря ООН Анутониу Гуттериша, Путин согласился на посредничество ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

Ранее Ирина Верещук призвала ООН участвовать в эвакуации людей из Мариуполя.

Кроме того, сообщалось, что в "Азове" снова призвали руководство Украины к деблокаде Мариуполя или эвакуации.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о том, что происходило на фронте на 63-й день войны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.