Генеральный секретарь ООН Анутониу Гуттериш предложил президенту России Владимиру Путину посредничество Красного креста для эвакуации людей из Мариуполя и, в частности, из "Азовстали". Глава Кремля ответил согласием.

По словам Гутерриша, организация готова в сотрудничестве с Украиной и РФ помочь эвакуации жителей как в Украину, так и в Россию (в зависимости от желания уезжающих).

Путин ответил, что ситуация в Мариуполе "простая".

"Там нет боевых действий, они закончены. В плен сдались почти 1300 человек. Они находятся в абсолютно нормальных условиях... Завод "Азовсталь" полностью изолирован, там не ведется боевых действий. Мы слышим от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить. Иначе они действуют как ИГИЛ", - заявил Путин.

При этом Путин несколько раз повторил фразу "если они там есть", имея в виду гражданских лиц на "Азовстали".

В итоге президент РФ согласился на участие ООН и Красного креста в эвакуации мирных жителей из подвалов завода, сообщил секретариат генсека Гуттериша.

Напомним, украинские власти заявляют, что на территории предприятия находится до 1000 мирных жителей. Минобороны РФ вчера сообщило, что открывает для их выхода гуманитарные коридоры. Но украинская сторона сказала, что они не были согласованы с Киевом, и настаивает, чтоб их открыли под эгидой ООН и Красного креста.

Между тем украинские переговорщики предложили провести очередную встречу в Мариуполе у стен "Азовстали". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это предложение "театральным жестом".