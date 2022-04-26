Во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге о том, что Россия придерживается прежней политики в вопросе об украинских военных в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ заявил о том, что заблокиро­ванные на территории завода "Азовсталь" украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен.

"Им гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами", - сказал он.

Путин считает, что украинская власть должна отдать им приказ сложить оружие.

Напомним, украинские военные на Азовстали отказываются сложить оружие и готовы лишь покинуть предприятие с личным оружием под гарантии третьей страны. Также украинские власти заявляют, что на территории предприятия находится до 1000 мирных жителей. Минобороны РФ заявляет, что открывает для их выхода гуманитарные коридоры. Но украинская сторона говорит, что они не были согласованы с Киевом и настаивает, чтоб их открыли под эгидой ООН и Красного креста.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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