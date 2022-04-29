Генсек ООН Антониу Гутерриш шокирован сегодняшним ракетным ударом по Киеву.

Об этом он заявил в комментарии ВВС.

По словам Гуттериша, он в это время как раз говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он говорит, что когда посещал Бородянку, то представлял, что был там со своей семьей во время обстрелов.

В Офисе президента Украины уже призвали лишить Россию права вето в Совбезе ООН за обстрел Киева во время визита генсека.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.