В Офисе президента Украины призвали лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН за сегодняшний обстрел Киева.

Об этом заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

В момент обстрела в Киеве находится генсек ООН Антониу Гутерриш, который встречается с Владимиром Зеленским.

"Это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи", - написал Ермак.

Напомним, что вечером 28 апреля по Киеву нанесли ракетный удар. Предварительно, под обстрел попал инфраструктурный объект, есть пострадавшие.

Ранее мы публиковали видео встречи Зеленского с генсеком ООН, который прилетел в Украину после визита в Москву.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.