Одна из российских ракет, которыми сегодня вечером обстреляли район Лукьяновки в Киеве, повредила жилой дом.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко и публикует фото разрушений с места событий.

Уже шестеро раненных. По информации Геращенко, крылатые ракеты были выпущены с территории Крыма.

На фото видно, что разрушены несколько первых этажей дома.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщает, что было попадание в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе Киева.

"Спасатели и медики работают на месте. Осматривают и дома поблизости, выводят людей", - сообщил Кличко.

Также Геращенко опубликовал видео двигателя ракеты, которая попала в дом.

В Офисе президента Украины уже призвали лишить Россию права вето в Совбезе ООН за обстрел Киева во время визита генсека.

Также одновременно с Киевом обстреляли и Фастов тремя ракетами.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.