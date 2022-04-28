Крылатой ракетой разрушен жилой дом в Киеве. Шестеро пострадавших попали в больницу. Фото
Одна из российских ракет, которыми сегодня вечером обстреляли район Лукьяновки в Киеве, повредила жилой дом.
Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко и публикует фото разрушений с места событий.
Уже шестеро раненных. По информации Геращенко, крылатые ракеты были выпущены с территории Крыма.
На фото видно, что разрушены несколько первых этажей дома.
Мэр Киева Виталий Кличко также сообщает, что было попадание в нижние этажи жилого дома в Шевченковском районе Киева.
"Спасатели и медики работают на месте. Осматривают и дома поблизости, выводят людей", - сообщил Кличко.
Также Геращенко опубликовал видео двигателя ракеты, которая попала в дом.
В Офисе президента Украины уже призвали лишить Россию права вето в Совбезе ООН за обстрел Киева во время визита генсека.
Также одновременно с Киевом обстреляли и Фастов тремя ракетами.
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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.
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