Оккупанты из "Градов" обстреляли Большую Костромку Днепропетровской области, в результате чего погиб 71-летний мужчина.

Об этом сообщил глава областной администрации Валентин Резниченко.

"Оккупанты из "Градов" обстреляли Великую Костромку. Повреждено несколько жилых домов. Умер 71-летний мужчина. Из-за обстрела село частично осталось без света и газа", - говорится в сообщении.

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Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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