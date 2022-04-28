По Николаеву сегодня нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, машины, магазины.

Об сообщает Оперативное командование "Юг".

"Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и двор учебного заведения. Информация о потерпевших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что городские власти Николаева готовятся к тому, что российские войска будут пытаться взять или осадить город.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.