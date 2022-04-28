Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об успешной обороне украинских войск на всех направлениях и призвал не верить фейкам.

Об этом Арестович сообщил на брифинге.

Основное из заявлений советника главы Офиса президента:

"Наибольшие усилия противник сосредотачивает на Изюмском направлении, на "Азовстали", на Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском направлениях". "Украинская армия успешно обороняется. Любая обратная информация - фейки от противника". "Только на Донецком направлении отбито 6 атак противника". "Замедлилось наступление врага на Запорожском направлении". "Сегодня под Мелитополем "почему-то" взорвался ж-д мост, обеспечивавший снабжение противника и под Мариуполем, и на Запорожском направлении".

Напомним, Арестович сообщил, когда украинская армия пойдет в наступление с новым оружием Запада.

Ранее мы писали, что Арестович рассказал об уничтожении двух российских генералов и пригрозил Москве по поводу Мариуполя.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.