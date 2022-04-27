Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, что украинские войска перейдут в наступление в июне. Это станет возможно благодаря освоению поступивших с Запада вооружений.

Об этом он заявил в эфире Ютуб-канала "ФейгинLIVE".

"Я думаю, к концу мая - началу июня мы увидим западную военную помощь в товарных количествах. Сейчас образцы уже есть. Но так, чтобы они пришли в тех количествах и том качестве, которое может изменить правила игры на поле боя, это где-то конец мая - начало июня. Потому что время нужно на доставку, на производство... Может, даже середина июня. В этот период оно начнет прямо сказываться на поле боя", – сказал Арестович.

Когда новое оружие будет освоено, военные пройдут с ним учения и боевое налаживание, после чего Украина окажется готова наступать.

"Этого не надо ждать завтра. Это все тоже конец мая - середина июня, не раньше. Но зато это же будет совсем другая война. Россияне будут стоять в позиционной обороне, причем на огромном пространстве - от Харькова до Херсона... У них всего 90 000 войск, никакого второго эшелона нет..." - обнадежил он.

Арестович добавил, что наступление будет проходить на участках, которые определят верховный главнокомандующий и главнокомандующий ВСУ.

"Это будет уже наше наступление. Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли. Вот это будет весело", - резюмировал Арестович.

Ранее Арестович определял главные направления ударов российской армии.

Также он прогнозировал, что прекращение активной фазы боев на Донбассе не будет означать конца войны, она может длиться до нового года.