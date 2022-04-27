Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович провел брифинг, на котором рассказал о ситуации на фронте в среду, 27 апреля.

Основное из заявлений Арестовича:

Главные направления ударов противника - зона ООС с направлением на Славянск и Краматорск, а также Мариуполь. Россияне пытаются выйти на границы Херсонской области, но им это не удается. Та же картина наблюдается и по направлению Запорожья и Гуляй-Поля.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские войска наступают на Донбассе с целью удержания сухопутного коридора в Крым.

Ранее мы писали, что ВСУ нанесли удар по российскому пункту управления на острове Змеиный. Уничтожен ЗРК "Стрела-10".

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.