Сегодня, 28 апреля, в результате обстрела Харькова из артиллерии два мирных жителя погибли, четверо ранены.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

"Враг продолжил бить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. 2 мирных жителя погибли, 4 харьковчанина ранены", - говорится в сообщении.

Также, по его словам, продолжились обстрелы населенных пунктов Харьковского района. В Хролах – 1 раненый, в Котлярах – 1 раненый, 1 человек погиб, в Покотиловке – 5 раненых и 2 погибших.

Мы также писали, что в среду, 27 апреля, в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще двое ранены в результате обстрелов района Салтовки в Харькове.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.