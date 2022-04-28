ГосЧС публикует фото и видео с места ракетного удара в Киеве, где пострадал 25-этажный жилой дом на Лукьяновке.

Сообщается уже о десяти пострадавших, пять человек удалось спасти.

Удар пришелся в 25-этажный жилой дом. В нем частично разрушены первый и второй этажи.

Спасатели уже ликвидировали пожар на общей площади 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что три крылатые ракеты были выпущены с территории Крыма. Одну из них удалось сбить ПВО.

Одновременном с Киевом обстреляли и пригородный Фастов.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.