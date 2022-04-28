По автостанции Плеханова в донецкой Макеевке, которая временно неподконтрольна Украине, нанесли удар.

Соответствующие видео публикуют телеграм-каналы.

Над вокзалом поднимается дым, стекла в соседних домах повылетали. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, что сегодня в Донецке сообщили о гибели пяти человек из-за артиллерийского удара.

А в подконтрольной Украине Донецкой области за вчерашние сутки под обстрелами погибли трое гражданских.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.