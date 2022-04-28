В Донецке сообщили о гибели пяти человек из-за артиллерийского удара
Пять человек погибли в результате артиллерийского удара по Донецку, более 20 - пострадали.
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на "Минздрав ДНР".
"В результате обстрела в Кировском районе погибли на месте происшествия четыре человека. 21 взрослый и два ребёнка пострадали. Ещё один пациент скончался во время транспортировки с места происшествия в автомобиле "Скорой помощи", - говорится в сообщении.
Ранее очевидцы сообщали об обстреле рынка в районе Текстильщик и публиковали соответствующие фото.
"Представительство "ДНР" в СЦКК" утверждало, что из "Града" обстреляны 2 района города - Петровский и Кировский.
Напомним, вчера россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области.
Сегодня россияне обстреляли Нью-Йорк на Донбассе. Три человека погибли. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить, заявлял Кириленко.
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