Пять человек погибли в результате артиллерийского удара по Донецку, более 20 - пострадали.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на "Минздрав ДНР".

"В результате обстрела в Кировском районе погибли на месте происшествия четыре человека. 21 взрослый и два ребёнка пострадали. Ещё один пациент скончался во время транспортировки с места происшествия в автомобиле "Скорой помощи", - говорится в сообщении.

Ранее очевидцы сообщали об обстреле рынка в районе Текстильщик и публиковали соответствующие фото.

"Представительство "ДНР" в СЦКК" утверждало, что из "Града" обстреляны 2 района города - Петровский и Кировский.

Напомним, вчера россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области.

Сегодня россияне обстреляли Нью-Йорк на Донбассе. Три человека погибли. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить, заявлял Кириленко.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о том, что происходило на фронте на 63-й день войны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.