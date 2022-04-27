Жители всех районов Донецкой и Луганской областей имеют право на получение денежной помощи от государства.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий (МинВОТ) Украины.

Заявление появилось в связи с тем, что в ранее опубликованном Перечне территориальных громад, находящихся в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, а также в окружении не было Краматорска, Славянска, Лимана и ряда других городов Донбасса.

МинВОТ объяснил, что список обновляется ежедневно.

Ранее мы писали, что Рада выделила в госбюджете 200 млрд грн на оборону и переселенцев.

Также "Страна" сообщала, что по состоянию на прошлую неделю почти полтора миллиона украинцев официально зарегистрировались как внутренние переселенцы.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.