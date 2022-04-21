Верховная Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2022 год.

Об этом сообщает нардеп Тарас Мельничук.

Документом предполагается увеличить на 200 млрд грн размер Резервного фонда госбюджета Украины для потребностей сектора обороны.

Эти средства можно будет направить исключительно на оборонный и правоохранительный секторы, а также на поддержку внутренних переселенцев.



Откуда будут браться эти деньги и в чем суть изменений подробно рассказывала журналист "Страны" Людмила Ксенз.

Ранее министр финансов заявлял, что Украине не хватает денег от Запада, чтобы закрыть огромный дефицит бюджета.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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