В Кабмине назвали принцип формирования списка регионов, переселенцы из которых смогут получить финпомощь
Украинские переселенцы, которые смогут получить выплаты от государства, определяются по территориальному признаку. Список регионов будет меняться в зависимости от ситуации.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Перечень нуждающихся ва выплатах формируется в соответствии с тремя категориями:
- временно оккупированные территории;
- территории, находящиеся в окружении (блокировке);
- территории, на которых ведутся активные боевые действия.
В перечень вошли 7 областей: тергромады Херсонской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей, все общины Донецкой и Луганской областей. Этот список будет регулярно обновляться. И в ближайшее время его обнародуют с внесенными изменениями.
Как известно, 25 апреля Министерство по вопросам реинтеграции утвердило приказ о списке территорий, переселенцы с которых могут получить помощь от государства (для людей с инвалидностью и детей - 3000 грн, для остальных - 2000 грн).
По состоянию на прошлую неделю, почти полтора миллиона украинцев официально зарегистрировались как внутренние переселенцы.
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