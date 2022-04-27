Украинские переселенцы, которые смогут получить выплаты от государства, определяются по территориальному признаку. Список регионов будет меняться в зависимости от ситуации.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Перечень нуждающихся ва выплатах формируется в соответствии с тремя категориями:

временно оккупированные территории;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых ведутся активные боевые действия.

В перечень вошли 7 областей: тергромады Херсонской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей, все общины Донецкой и Луганской областей. Этот список будет регулярно обновляться. И в ближайшее время его обнародуют с внесенными изменениями.

Как известно, 25 апреля Министерство по вопросам реинтеграции утвердило приказ о списке территорий, переселенцы с которых могут получить помощь от государства (для людей с инвалидностью и детей - 3000 грн, для остальных - 2000 грн).

По состоянию на прошлую неделю, почти полтора миллиона украинцев официально зарегистрировались как внутренние переселенцы.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.