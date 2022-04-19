В Украине официально зарегистрировались почти полтора миллиона внутренних переселенцев. Об этом в эфире телемарафона сообщила глава Минсоца Марина Лазебная.

Выплаты для них начались с 8 апреля, деньги получили уже 250 тысяч украинцев. Размер этих выплат составляет, напомним, 2000 гривен для взрослых и 3000 – для детей или взрослых с инвалидностью.

Из-за большого количества вынужденно перемещенных лиц во многих громадах образовались большие очереди на регистрацию.

"Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, стать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заявление на помощь на проживание можно будет через "Дію", не выходя из дома, без очередей и лишних бумаг", — прокомментировала Марина Лазебная .

Отметим, что, по данным ООН, в Украине более семи миллионов внутренних переселенцев.

Напомним, в Украину в преддверии Пасхи с запада вернулись 400 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 18 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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