Правительство Украины совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) запускает новую программу выплат для переселенцев. Решение об этом было принято сегодня, 15 апреля, на заседании Кабинета министров.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении.

По договоренностям Кабмина с ООН, вынужденные переселенцы, нуждающиеся в дополнительной защите, будут получать по 2200 грн каждый месяц на каждого члена семьи. Эти средства Всемирная продовольственная программа ООН будет платить в течение трех месяцев.

Напомним, в Украине продлили срок принятия заявок на помощь для переселенцев.

Также "Страна" сообщала, что в Украине официально зарегистрировались только 260 тысяч переселенцев.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.