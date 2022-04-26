Выплаты составляют до трех тысяч. Фото: НикВести

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий утвердило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных действий или находящихся во временной оккупации по состоянию на 25 апреля. Переселенцы из этих регионов имеют право на получение государственных выплат.

О соответствующем приказе № 75 сообщается на сайте ведомства.

Приказ разработан во исполнение требований постановления Кабмина от 16 апреля № 457 "О поддержке отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины".

Это означает, что начиная с мая 2022 года процедура получения помощи от государства на проживание внутри перемещенным лицам будет проходить по четкой и урегулированной процедуре.

Получить помощь могут те граждане, которые переместились с территориальных общин из утвержденного приказа, а также ВПЛ (временно перемещенные лица), у которых жилье разрушено или непригодно в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение ущерба, в частности через Единый государственный портал электронных услуг.

Помощь для ВПЛ с пострадавших от войны территорий предоставляется в следующих размерах:

  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;
  • для других лиц – 2 000 гривен.

Заявление о помощи можно подать дистанционно через приложение "Дия" (в разделе "Услуги"). Или же другим способом:

  • лично подать заявление на взятие на учет в статусе ВПЛ в органы социальной защиты, уполномоченному лицу общины или в ЦНАП;
  • получить справку о взятии на учет как ВПЛ;
  • лично подать заявление на получение помощи в органы социальной защиты, уполномоченному лицу общины или ЦНАП.

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Ранее "Страна" приводила объяснение Минэкономики о порядке получения выплат по программе "єПідтримка".

Мы также рассказывали, как появились в "Дие" и снова пропали 6500 гривен господдержки.

 

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