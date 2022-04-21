Украинцы, которые подали до 31 марта заявки на 6,5 тысяч гривен в рамках "єПідтримка", но до сих пор не получили деньги, могут проверить, внесены ли их данные в Реестр получателей помощи.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Там сообщают, что те, кто подал вовремя заявку и был внесен в соответствующий реестр гарантированно получат выплаты.

Мы уже писали, что в последнее время люди стали массово жаловаться на то, что денег им не перечисляют, хотя давно прошли все сроки.

А позже у заявок в приложении стал меняться статус, что еще сильнее запутало украинцев.

Журналист "Страны" Людмила Ксенз разбиралась, что происходит с выплатами по "еПідтримці".

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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