Сегодня состоялось заседание Кабинета министров. Было принято решение, что теперь субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначаться автоматически.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Также правительство выделило Минобороны 16 млрд грн на выплаты зарплат военным, ремонт и модернизацию техники, выплаты семьям погибших.

Еще 17 млрд грн выделили Министерству внутренних дел для пограничников, нацгвардейцев и полицейских.

Ранее в ВСУ показали зарплаты военных, которые сражаются на фронте. На время военного времени военнослужащим начисляется дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен в месяц дополнительно к их ежемесячному денежному обеспечению. А у тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, "надбавка" составляет +100 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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