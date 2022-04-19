Зарплаты военным и переназначение субсидий. Какие решения принял Кабмин на заседании 19 апреля
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров. Было принято решение, что теперь субсидии на неотапливаемый сезон будут переназначаться автоматически.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Также правительство выделило Минобороны 16 млрд грн на выплаты зарплат военным, ремонт и модернизацию техники, выплаты семьям погибших.
Еще 17 млрд грн выделили Министерству внутренних дел для пограничников, нацгвардейцев и полицейских.
Ранее в ВСУ показали зарплаты военных, которые сражаются на фронте. На время военного времени военнослужащим начисляется дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен в месяц дополнительно к их ежемесячному денежному обеспечению. А у тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях, "надбавка" составляет +100 тысяч.
Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.
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